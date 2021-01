Coldiretti | al mercato Campagna Amica di parco San Paolo | a Fuorigrotta Na | arriva la calza sospesa per i bambini bisognosi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)organizza per la giornata dell’Epifania neldi alSan, nel quartiere napoletano di, laper. I cittadini potranno acquistare dolcetti, agrumi, marmellate e ogni altra leccornia da mettere nelle apposite calze che andranno in dono ai ragazzini dei quartieri disagiati. Si tratta di una rivisitazione dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lasciava pagato un caffè per il cliente che veniva dopo. In questo caso si tratta però di prodotti realizzati direttamente dagli agricoltori locali e di altissima qualità, rigorosamente a km zero. Ma sono stati in molti a scendere in campo in aiuto dei più ...