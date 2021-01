CoD Warzone | nerf in arrivo per il DRM

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Raven Software ha ascoltato le lamentele dei giocatori. Con l’update appena rilasciato,risolve i problemi legati al bilanciamento tramite ildi alcune armi quali il DRMsi prepara a ricevere il prossimo aggiornamento. Il fortunato titolo Battle Royale, riceve un aggiornamento mirato a risolvere i problemi lamentati dai giocatori nei confronti della potenza di alcune armi. Gi sviluppatori dihanno appena rilasciato un’update che aggiunge ilad armi quali il DRM 14. D’ora in poi gli scontri saranno più equilibrati di prima. Il gioco basa la sua popolarità sul suo essere uno dei principali titoli eSport.per il DRM e altre armi L’integrazione trae Cold War non è stata proprio indolore. Numerosi ...

Activision ha pubblicato una nuova patch per Call of Duty Warzone, che ha depotenziato le armi arrivate da Call of Duty Black Ops Cold War.Dopo il successo di Warzone, recenti indiscrezioni parlano di una mossa per COD 2021. Si tratta di nuove tipologie simili al battle royale Secondo le ultime indiscrezioni, sono davvero molte le ...