Clamoroso in Copa del Rey | Atletico Madrid eliminato da un club di terza divisione

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha delciò che è accaduto nei trentaduesimi didel Rey 2020/2021: l’del Cholo Simeone è stato infattidal Cornella,militante nella Segunda División B (serie calcistica). Partita persa 1-0 e che ha fin da subito preso una piega sbagliata per i Colchoneros, colpiti a freddo al minuto 7 dalla rete su punizione di Adrian Jimenez. La sfida non è poi proseguita meglio con l’infortunio di Jose Maria Gimenez al minuto 11 e con l’espulsione di Richard Sanchez per doppia ammonizione al minuto 63. Upset totalmente inaspettato per i madrileni, non nuovi tuttavia a figure del genere: anche l’anno scorso, infatti, erano stati eliminati dal Cultural Leonesa all’interno del terzo turno della competizione. SportFace.