Clamoroso al Maradona | lo Spezia batte il Napoli 2-1

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)risultato maturato allo Stadiodi. Loha battuto 2-1 ildi Gattuso, in una gara che ilha dominato nel primo tempo ma non ha sfruttato almeno 6-7 palle gol clamorose. Primo tempo completamente di marca napoletana che sommerge lodi tiri, bravo Provedel in diverse occasioni. Ilchiude il primo tempo con 17 tiri in porta ma sullo 0-0. Nella ripresa, i ritmi calano un pò ma ilcontinua a fare la partita. Al 58? i campani passano in vantaggio con Petagna. Sembra mettersi in discesa per i partenopei ma lonon molla e complice alcune ingenuità difensive dei campani pareggia. Al 68? Nzola insacca il rigore dell’1-1. Gattuso le prova tutte, con il ...