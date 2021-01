Chiara Ferragni rivela sui social: seconda gravidanza diversa dalla prima (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Chiara Ferragni è in dolce attesa del secondo figlio. Sarà una bimba. L’influencer più famosa d’Italia si confida con i suoi follower parlando delle differenze tra la prima e la seconda gravidanza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@ChiaraFerragni) Che Chiara Ferragni utilizzi i social come un L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 6 gennaio 2021)è in dolce attesa del secondo figlio. Sarà una bimba. L’influencer più famosa d’Italia si confida con i suoi follower parlando delle differenze tra lae la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) Cheutilizzi icome un L'articolo proviene da YesLife.it.

