Che fine ha fatto Jack Ma? Il fondatore di Alibaba non si vede da ottobre (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il 24 ottobre Jack Ma, fondatore dell'azienda e-commerce Alibaba e uno degli uomini più ricchi del mondo, ha fatto la sua ultima apparizione in pubblico, in cui non ha risparmiato forti critiche nei confronti del governo cinese. Un attacco rivolto soprattutto alle banche, ree di mettere tantissimi paletti agli imprenditori del settore dell'innovazione. Da circa due mesi, non si hanno più sue notizie. Il discorso di Jack Ma ha avuto delle ripercussioni, su tutte il fallimento della quotazione in borsa della piattaforma finanziaria Ant, creata e controllata proprio dall'imprenditore. Il mistero si è infittito dal momento che, proprio dopo quel discorso, il fondatore di Alibaba è sparito. La Reuters ha riportato la ricostruzione di alcune fonti, che ...

