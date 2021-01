Charlotte Casiraghi stupenda nelle prime foto da modella per Chanel (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una bellezza al naturale e un marchio d’alta moda simbolo di eleganza senza tempo: il risultato di questi due elementi messi insieme è la nuova campagna Primavera Estate 2021 di Chanel che vede Charlotte Casiraghi nel ruolo di modella. La notizia che la nipote di Grace Kelly sarebbe stata brand ambassador a partire dal primo gennaio 2021, aveva suscitato molta attesa e le prime foto dimostrano (ancora una volta) che quello fra Charlotte Casiraghi e Chanel è un connubio perfetto. Del resto nel tempo lei ha spesso sfoggiato il look della maison francese, di cui è appassionata anche la mamma Carolina di Monaco. A questo si aggiunge l’amicizia che ha legato Karl Lagerfeld, a lungo direttore creativo di Chanel, con ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una bellezza al naturale e un marchio d’alta moda simbolo di eleganza senza tempo: il risultato di questi due elementi messi insieme è la nuova campagna Primavera Estate 2021 diche vedenel ruolo di. La notizia che la nipote di Grace Kelly sarebbe stata brand ambassador a partire dal primo gennaio 2021, aveva suscitato molta attesa e ledimostrano (ancora una volta) che quello fraè un connubio perfetto. Del resto nel tempo lei ha spesso sfoggiato il look della maison francese, di cui è appassionata anche la mamma Carolina di Monaco. A questo si aggiunge l’amicizia che ha legato Karl Lagerfeld, a lungo direttore creativo di, con ...

_Lazmaan : @8SiE8ty Princess Charlotte Casiraghi - peppesava : RT @Ragusanews: Charlotte Casiraghi testimonial per Chanel - Ragusanews : Charlotte Casiraghi testimonial per Chanel - SaraLailee : RT @vogue_italia: Chanel + Charlotte Casiraghi, come l'acqua per il cioccolato - inforeesan_ : RT @vogue_italia: Chanel + Charlotte Casiraghi, come l'acqua per il cioccolato -