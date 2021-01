Charles Leclerc prima guida della Ferrari? Binotto: “Non c’è scritto sul contratto. Sainz libero di lottare in pista” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Charles Leclerc e Carlos Sainz formeranno la nuova coppia della Ferrari. Il Mondiale F1 2021 si aprirà con un nuovo tandem per la Scuderia di Maranello, che saluta Sebastian Vettel e accoglie lo spagnolo, già visto performante al volante della McLaren. Sulla carta l’iberico dovrebbe essere la seconda guida, mentre il monegasco dovrebbe essere il leader del Cavallino Rampante in questo momento di grandissima difficoltà. Il 2020 è stato avaro di risultati di rilievo, come testimonia il sesto posto nella classifica costruttori, e anche la stagione che incomincerà a marzo non sarà semplice: l’obiettivo sarà quello di provare a lottare per salire sul podio in ogni gara, anche se Mercedes e Red Bull appaiono ancora decisamente lontane. Sulla carta dovrebbe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)e Carlosformeranno la nuova coppia. Il Mondiale F1 2021 si aprirà con un nuovo tandem per la Scuderia di Maranello, che saluta Sebastian Vettel e accoglie lo spagnolo, già visto performante al volanteMcLaren. Sulla carta l’iberico dovrebbe essere la seconda, mentre il monegasco dovrebbe essere il leader del Cavallino Rampante in questo momento di grandissima difficoltà. Il 2020 è stato avaro di risultati di rilievo, come testimonia il sesto posto nella classifica costruttori, e anche la stagione che incomincerà a marzo non sarà semplice: l’obiettivo sarà quello di provare aper salire sul podio in ogni gara, anche se Mercedes e Red Bull appaiono ancora decisamente lontane. Sulla carta dovrebbe ...

