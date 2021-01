Ceramica, anche il sindaco di Vietri sul Mare lancia un grido d’aiuto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Dopo l’accorato appello del presidente della Cna di Salerno, il maestro ceramista Lucio Ronca in merito alle difficoltà del settore artistico tradizionale al quale sono stati negati i ristori da parte del governo, scende in campo, al fianco dei maestri ceramisti di Vietri sul Mare, il sindaco della città per la quale la Ceramica rappresenta il principale indotto. Giovanni De Simone non nega che il settore stia vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia. Vietri Sul Mare è uno dei principali comuni d’Italia che fonda la sua economia sulla Ceramica artistica ed il turismo, i due settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid. anche per il sindaco “per quanto riguarda il comparto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Dopo l’accorato appello del presidente della Cna di Salerno, il maestro ceramista Lucio Ronca in merito alle difficoltà del settore artistico tradizionale al quale sono stati negati i ristori da parte del governo, scende in campo, al fianco dei maestri ceramisti disul, ildella città per la quale larappresenta il principale indotto. Giovanni De Simone non nega che il settore stia vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia.Sulè uno dei principali comuni d’Italia che fonda la sua economia sullaartistica ed il turismo, i due settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid.per il“per quanto riguarda il comparto ...

