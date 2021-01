C'è l'ok dell'Ema alla somministrazione del vaccino Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Francesca Galici L'Ema ha approvato la somministrazione in Europa anche del vaccino Moderna, che va ad aggiungersi a quello Pfizer già in uso È arrivato il via libera dell'Agenzia europea del farmaco al vaccino anti-Covid sviluppato dalla compagnia statunitense Moderna. La comunicazione è arrivata poco fa tramite Twitter. A differenza del vaccino Pfizer, che ha ottenuto il via libera in Europa poco più di due settimane fa e che puà essere somministrato nei soggetti a partire dai 16 anni di età, l'Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionata per le persone maggiori di 18 anni. Con questo nuovo step, arriveranno in Europa altri vaccini che potrebbero incrementare notevolmente le procedure vaccinali in Italia e nel resto dei Paesi ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Francesca Galici L'Ema ha approvato lain Europa anche del, che va ad aggiungersi a quello Pfizer già in uso È arrivato il via libera'Agenzia europea del farmaco alanti-Covid sviluppato dcompagnia statunitense. La comunicazione è arrivata poco fa tramite Twitter. A differenza delPfizer, che ha ottenuto il via libera in Europa poco più di due settimane fa e che puà essere somministrato nei soggetti a partire dai 16 anni di età, l'Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionata per le persone maggiori di 18 anni. Con questo nuovo step, arriveranno in Europa altri vaccini che potrebbero incrementare notevolmente le procedure vaccinali in Italia e nel resto dei Paesi ...

Corriere : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfize... - repubblica : Vaccini, via libera dell'Ema a quello di Moderna - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna. E' il secondo che riceve l'approvazione dell'Agenzia europea del f… - Virus1979C : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfizer-BioNTech. (Corriere) - micheled2869 : RT @Cartabellotta: Via libera dell'EMA al #vaccino #Moderna -