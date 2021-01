"Causa legale in vista". Zaniolo, dopo la ex incinta la situazione precipita. Altri guai: "Rottura improvvisa" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per Nicolò Zaniolo la situazione rischia di precipitare in pochi giorni. dopo le polemiche violentissime con la ex Sara Scaperrotta, incinta e lasciata, e il gossip per la presunta storia d'amore con Madalina Ghenea (smentita dall'attrice e modella romena), il 21enne talento della Roma ancora alle prese con l'ennesimo infortunio al ginocchio deve registrare un brusco cambio professionale. Ancora una volta, il calcio non c'entra. C'entra però l'altro lato del pallone, il business. Secondo il sito Giornalettismo, l'agenzia di Fedez, la Doom, avrebbe lasciato Zaniolo, di cui curava l'immagine extra-calcio da pochi mesi. In risposta alle polemiche, Zaniolo aveva annunciato l'addio ai social. Ma sempre Giornalettismo (che aveva dato voce alla zia della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per Nicolòlarischia dire in pochi giorni.le polemiche violentissime con la ex Sara Scaperrotta,e lasciata, e il gossip per la presunta storia d'amore con Madalina Ghenea (smentita dall'attrice e modella romena), il 21enne talento della Roma ancora alle prese con l'ennesimo infortunio al ginocchio deve registrare un brusco cambio professionale. Ancora una volta, il calcio non c'entra. C'entra però l'altro lato del pallone, il business. Secondo il sito Giornalettismo, l'agenzia di Fedez, la Doom, avrebbe lasciato, di cui curava l'immagine extra-calcio da pochi mesi. In risposta alle polemiche,aveva annunciato l'addio ai social. Ma sempre Giornalettismo (che aveva dato voce alla zia della ...

Continua senza sosta la battaglia legale tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, di recente finiti nel mirino mediatico.

Il nucleo di stranieri è tra i 473 sospesi per impossidenza nella nuova graduatoria. Il legale: è discriminazione, già vinti ricorsi ...

