FirenzePost : Caso Ciatti: il sindaco di Scandicci sollecita Di Maio e Bonafede. Rischio scarcerazione sospettati - BracaliM : Caso Ciatti, da Scandicci lettera ai ministri - metfirenze : Caso Ciatti, “al fianco della famiglia nel chiedere un giudizio in tempi brevi”: il Sindaco di Scandicci scrive ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ciatti

055firenze

Quattro anni in attesa di giustizia sono troppi, in questo caso particolare e in linea di principio generale. La famiglia Ciatti ha affrontato il dolore indescrivibile della perdita di un figlio con ...L’assessore Chiara Ciattini: “Grazie ad associazioni e volontari per il loro prezioso lavoro”. Sono 25 le associazioni che hanno lavorato a stretto contatto con l'amministrazione comunale per fornire ...