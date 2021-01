Caro Conte, serve un provvedimento legislativo che ratifichi una No tax area per rilanciare il Sud Italia e debellare le mafie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Biagio Maimone* Gentilissimo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ritengo che urga, in via prioritaria, risolvere la questione meridionale, ossia lo stato di minor benessere del Meridione d’Italia, per non dire di abbandono politico e, conseguentemente, economico, collegato all’assenza o quasi di grandi realtà produttive che operino nel Sud Italia e, pertanto, garantiscano il benessere economico principale che è il lavoro, che i meridionali sono costretti a cercare altrove, trasferendosi nel Nord Italia o emigrando nel resto del mondo. serve un provvedimento legislativo che ratifichi una no tax area, tale in quanto consentirà al Sud Italia di accogliere le aziende o rami di aziende del Nord ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Biagio Maimone* Gentilissimo Presidente del Consiglio Giuseppe, ritengo che urga, in via prioritaria, risolvere la questione meridionale, ossia lo stato di minor benessere del Meridione d’, per non dire di abbandono politico e, conseguentemente, economico, collegato all’assenza o quasi di grandi realtà produttive che operino nel Sude, pertanto, garantiscano il benessere economico principale che è il lavoro, che i meridionali sono costretti a cercare altrove, trasferendosi nel Nordo emigrando nel resto del mondo.uncheuna no tax, tale in quanto consentirà al Suddi accogliere le aziende o rami di aziende del Nord ...

