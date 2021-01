Carabao Cup, il Tottenham batte il Brentford e vola in finale: Mourinho e il segreto degli Spurs.. (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Tottenham vince e convince ma dovrà prima o poi fare i conti con i numerosi impegni in programma.VIDEO Tottenham, Lamela, Lo Celso e Reguilón nella bufera: violano norme anti Covid, Mourinho è una furiaDopo aver eliminato 4 squadre di Premier League nei turni precedenti, il Brentford, matricola di Championship, si è dovuta arrendere nella semifinale della tanto ambita Carabao Cup agli Spurs guidati da José Mourinho. Il tecnico portoghese avrà cosi la possibilità di vincere la sua quinta coppa di Lega, dopo le tre con il Chelsea e l'unica con lo United, nella finale contro la vincente del derby di Manchester.Calciomercato Juventus, attesa per il rinnovo di Dybala: il Manchester United pensa allo scambio con Pogba…Ma con gli ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilvince e convince ma dovrà prima o poi fare i conti con i numerosi impegni in programma.VIDEO, Lamela, Lo Celso e Reguilón nella bufera: violano norme anti Covid,è una furiaDopo aver eliminato 4 squadre di Premier League nei turni precedenti, il, matricola di Championship, si è dovuta arrendere nella semidella tanto ambitaCup agliguidati da José. Il tecnico portoghese avrà cosi la possibilità di vincere la sua quinta coppa di Lega, dopo le tre con il Chelsea e l'unica con lo United, nellacontro la vincente del derby di Manchester.Calciomercato Juventus, attesa per il rinnovo di Dybala: il Manchester United pensa allo scambio con Pogba…Ma con gli ...

