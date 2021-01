Capitol Hill | Henry Winkler paragona Donald Trump a Mussolini | Dovrebbe finire come lui

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 gennaio 2021), interprete di Fonzie in Happy Days, ha commentato quanto accaduto andoa Benito. La situazione a Washington causata dai sostenitori diè ancora molto tesa e, star della serie Happy Days, non ha esitato are l'ex presidente degli Stati Uniti a Benito. Il messaggio dell'attore pubblicato online (e poi cancellato)reazione a quanto sta accadendo aè particolarmente duro e ha, ovviamente, fatto discutere i suoi follower e non solo.ha ...