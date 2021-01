Capitol Hill: chi è l'uomo con le corna dell'assalto al Congresso USA (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra i sostenitori di Donald Trump dell'assalto a Capitol Hill, spunta un uomo a torso nudo con un copricapo importante e la faccia dipinta: ecco chi è il ragazzo con le corna e cosa condivide sul suo profilo Facebook. Tra i sostenitori di Trump che hanno preso parte all'assalto a Capitol Hill, questa sera, a Washington, spicca un uomo a torso nudo e con il viso dipinto che indossa un copricapo con un paio di corna. Ebbene, l'uomo con le corna è Jake Angeli, sedicente "sciamano Qanon" che si è fatto notare già in occasione di precedenti manifestazioni. Jake Angeli, dall'Arizona, volto noto ai cospirazionisti Qanon - i quali sostengono una teoria del complotto di estrema ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra i sostenitori di Donald Trump, spunta una torso nudo con un copricapo importante e la faccia dipinta: ecco chi è il ragazzo con lee cosa condivide sul suo profilo Facebook. Tra i sostenitori di Trump che hanno preso parte all', questa sera, a Washington, spicca una torso nudo e con il viso dipinto che indossa un copricapo con un paio di. Ebbene, l'con leè Jake Angeli, sedicente "sciamano Qanon" che si è fatto notare già in occasione di precedenti manifestazioni. Jake Angeli, dall'Arizona, volto noto ai cospirazionisti Qanon - i quali sostengono una teoria del complotto di estrema ...

