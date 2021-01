Caos Usa, Biden: “Attacco senza precedenti. Questa non è l’America” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Questa non è l’America. È un gruppo di sediziosi che non accetta la legge”. Così Joe Biden, presidente eletto che avrebbe dovuto essere proclamato oggi al Congresso, in un discorso alla nazione dopo l’irruzione di alcuni sostenitori di Trump a Capitol Hill. President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021 “In questo momento la nostra democrazia è sotto un Attacco che non ha precedenti”, ha proseguito Biden, che ha invitato Donald Trump ad “adempiere al suo giuramento e a difendere la Costituzione” per mettere fine all’insurrezione. “Questo non rappresenta chi siamo. Questo è disordine, Caos e deve finire ora”, ha detto. “Nei prossimi quattro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) “non è. È un gruppo di sediziosi che non accetta la legge”. Così Joe, presidente eletto che avrebbe dovuto essere proclamato oggi al Congresso, in un discorso alla nazione dopo l’irruzione di alcuni sostenitori di Trump a Capitol Hill. President-electaddresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R —-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021 “In questo momento la nostra democrazia è sotto unche non ha”, ha proseguito, che ha invitato Donald Trump ad “adempiere al suo giuramento e a difendere la Costituzione” per mettere fine all’insurrezione. “Questo non rappresenta chi siamo. Questo è disordine,e deve finire ora”, ha detto. “Nei prossimi quattro ...

