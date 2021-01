Caos a Washington | sostenitori di Trump armati assaltano il Campidoglio in aggiornamento

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Congresso, nel quale era in corso la certificazione dell’elezione di Joe Biden, è stato preso d’assedio dai manifestanti pro-. Ferita una donna Aggiornamenti in fondo all’articolo, dove gruppi di manifestantiprohanno fatto irruzione all’interno del complesso di Capitol Hill, dove si era riunito il Congresso per la ratifica dell’elezione di Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti. Tutti i politici all’interno della struttura sono stati fatti evacuare con indosso la maschera anti gas, fra cui il vice presidente Mike Pence. La seduta è stata sospesa. Ferita gravemente una donna Dalle immagini si vedono idiin tenuta paramilitare entrareall’interno del ...