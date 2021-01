Cani anti Covid nelle scuole in Alto Adige | cosa sappiamo sull’esperimento

Leggi su bufale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)dell’ci saranno iall’ingresso per riconoscere gli infetti tra gli studenti. Questo è quanto pubblicato sul Fatto Quotidiano in questo articolo che i nostri lettori ci segnalano. La notizia è stata ripresa da più testate. “Previsti testgenici mirati per docenti e studenti, analisi salivari e la grande novità: la presenza deiagli ingressi di alcuni istituti”, scrive il Fatto Quotidiano. Nello stesso articolo, tuttavia, parla di “fiducia nell’esperimento“, dunque non si può parlare di misura già effettiva. Vediamo insieme i dettagli. Si tratta di un esperimento La notizia è stata ripresa dall’Ansa in questo articolo. L’operazione interessa ...