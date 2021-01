Calciomercato Juventus, affare dal Messico: è il nuovo Aguero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Calciomercato Juventus I dirigenti bianconeri hanno pronto un affare dal Messico: in patria è definito il nuovo Aguero La Juventus è pronta ad assicurarsi il nuovo Aguero. Si tratta di Jose Juan Macias, ventunenne del Chivas de Guadalajara, che in patria è stato paragonato ad El Kun. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)I dirigenti bianconeri hanno pronto undal: in patria è definito ilLaè pronta ad assicurarsi il. Si tratta di Jose Juan Macias, ventunenne del Chivas de Guadalajara, che in patria è stato paragonato ad El Kun. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : La #Juventus monitora il Papu Gomez: situazione legata a una possibile cessione ma i bianconeri restano vigili - DiMarzio : #Juventus, #Frabotta verso il #Cagliari: #Pellegrini può tornare dal #Genoa | #Calciomercato - DiMarzio : #Juventus - Rovella, la trattativa procede: si lavora sull'ingaggio. E intanto c'è l'accordo per Portanova al Genoa - MarioGiunta : Super Weekend, Special Edition! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Tutta la Serie A in ca… - calciomercatoit : #Juventus e #Inter, sfida per #Yazici del #Lille: costa tra i 40 e i 45 milioni ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, affare col Psg e ‘scippo’ all’Inter | I dettagli Calcio mercato web LIVE Supercoppa Italiana Femminile - Juventus-Roma 1-0: annullato un gol a Lazaro. VIDEO! GRAFICA!

Inizia la Supercoppa Italiana, nell'inedita formula che coinvolge quattro squadre. La Roma, quarta in campionato lo scorso anno, sfida la Juventus campione d'Italia in carica.

Fano, c'è il mental coach Margiotta: "Aiuterò squadra a raggiungere obiettivi"

L’Alma Juventus Fano si arricchisce di una nuova figura professionale. Entra a far parte dello staff granata infatti il mental coach Pietro Margiotta. La testa nel calcio è ...

Inizia la Supercoppa Italiana, nell'inedita formula che coinvolge quattro squadre. La Roma, quarta in campionato lo scorso anno, sfida la Juventus campione d'Italia in carica.L’Alma Juventus Fano si arricchisce di una nuova figura professionale. Entra a far parte dello staff granata infatti il mental coach Pietro Margiotta. La testa nel calcio è ...