Calcio femminile, la Fiorentina ribalta il Milan e vola in finale di Supercoppa Italiana (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È la Fiorentina la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2021 di Calcio femminile. Allo stadio Comunale di Chiavari le Viola superano in rimonta il Milan, che alla vigilia era dato come favorito: il 2-1 maturato in Liguria premia invece lo toscane, che domenica alle ore 12.30 si giocheranno il titolo contro la Juventus. Il risultato si sblocca subito: al 6?, infatti, è la solita Valentina Giacinti a portare in vantaggio il Milan su assist di Boquete. La partita è estremamente godibile, con giocate di qualità e occasioni interessanti da una parte e dall'altra. Al 35? le rossonere sfiorano la rete del raddoppio con Boquete, il cui tiro termina di un soffio a lato, mentre tre minuti dopo sono le Viola ad andare vicine al gol con Bonetti, che trova però sulla sua ...

