Cagliari, Joao Pedro: «Momento per dimostrare quanto valiamo»

Joao Pedro cerca di scuotere l'ambiente dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento: ecco le parole dell'attaccante brasiliano

Joao Pedro, ai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta casalinga contro il Benevento. Le sue parole.

«È un Momento complicato, la classifica non è certo bella. Purtroppo paghiamo i passaggi a vuoto che vanificano anche prestazioni all'altezza: non ci si può permettere di addormentarsi concedendo all'avversario la possibilità di punirti in modo letale. Il gruppo c'è, è forte e unito, e tutti insieme dobbiamo venirne fuori da uomini. Dobbiamo stringere i denti, rimanere compatti, c'è ancora tanta strada da percorrere e dunque bisogna stare sul pezzo lavorando sulle cose che non vanno bene. Ora è il Momento di dimostrare quanto valiamo».

