Cagliari-Benevento 1-0 | Diretta | Nainggolan sfiora il raddoppio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Cagliari ospita il Benevento nel lunch match della 16a giornata di Serie A. Rigore annullato dal VAR agli ospiti. Al 20’ sblocca Joao Pedro su assist di Pavoletti. Cagliari-Benevento… L'articolo Cagliari-Benevento 1-0 Diretta Nainggolan sfiora il raddoppio proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilospita ilnel lunch match della 16a giornata di Serie A. Rigore annullato dal VAR agli ospiti. Al 20’ sblocca Joao Pedro su assist di Pavoletti.… L'articolo1-0ilproviene da Meteoweek.com.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - LaVozdelCalcio : GOL DEL CAGLIARI! JOAO PEDRO! Cagliari 1-0 Benevento - russocarmine95 : @AngoloClub Nessuno vuole essere a mezzogiorno e mezzo a Cagliari per Cagliari-Benevento. Nessuno. Hanno mandato l'… - sportface2016 : VIDEO #CagliariBenevento | Gol di #JoaoPedro o di #Pavoletti? #Fantacalcio - FFm5030 : RT @ECDTuto: Hoy #SerieA????? | Jornada 16 Atalanta vs Parma Crotone vs Roma Lazio vs Fiorentina Sassuolo vs Genoa Torino vs Hellas Bolog… -