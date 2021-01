Burioni, "Nel 1973 a Napoli 1mln vaccinati in 5 giorni"/ "Si può fare anche oggi" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roberto Burioni, "Nel 1973 a Napoli 1mln di persone vaccinate in soli 5 giorni". Il tweet dell'immunologo riaccende la polemica: "Non mi dite che non si può fare anche oggi perché..." Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roberto, "Neldi persone vaccinate in soli 5". Il tweet dell'immunologo riaccende la polemica: "Non mi dite che non si puòperché..."

HuffPostItalia : Burioni: '1 milione di vaccinazioni a settimana si può. È successo a Napoli nel '73 per il colera' - dursoalfonso : @RobertoBurioni @ReoZioo Proff. Burioni, che ne pensa delle dichiarazioni del nobel Montagner che in relazione ai v… - danielagatelli1 : RT @HuffPostItalia: Burioni: '1 milione di vaccinazioni a settimana si può. È successo a Napoli nel '73 per il colera' - merlo_grazie : @un_Filip @iltrumpo beh... un precedente ci sarebbe - lubenasich : RT @HuffPostItalia: Burioni: '1 milione di vaccinazioni a settimana si può. È successo a Napoli nel '73 per il colera' -