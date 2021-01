Bonucci: “Stasera era importantissimo vincere, soprattutto dopo i risultati del pomeriggio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Leonardo Bonucci ha commentato così la vittoria dei bianconeri sul Milan a Sky Sport: “Siamo venuti qua con la consapevolezza che fosse una partita importante, e siamo stati bravi a condurla dall’inizio alla fine. Abbiamo creato tanto e subito sui nostri errori. Sapevamo che avrebbero potuto fare male nelle ripartenze, ma siamo stati squadra e ci abbiamo creduto.I casi di Covid? Il resto non c’entra niente, sapevamo di dover giocare ed eravamo concentrati sull’obiettivo. Stasera era importante, soprattutto dopo i risultati del pomeriggio. Ciò dimostra che la squadra ha fame. Il nostro obiettivo è la partita col Sassuolo, per pensare alle altre partite ci sarà tempo. C’è da inanellare vittorie su vittorie, per diventare più credibili ed essere ancora più squadra”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Leonardoha commentato così la vittoria dei bianconeri sul Milan a Sky Sport: “Siamo venuti qua con la consapevolezza che fosse una partita importante, e siamo stati bravi a condurla dall’inizio alla fine. Abbiamo creato tanto e subito sui nostri errori. Sapevamo che avrebbero potuto fare male nelle ripartenze, ma siamo stati squadra e ci abbiamo creduto.I casi di Covid? Il resto non c’entra niente, sapevamo di dover giocare ed eravamo concentrati sull’obiettivo.era importante,del. Ciò dimostra che la squadra ha fame. Il nostro obiettivo è la partita col Sassuolo, per pensare alle altre partite ci sarà tempo. C’è da inanellare vittorie su vittorie, per diventare più credibili ed essere ancora più squadra”. Foto: Twitter ...

