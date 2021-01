Bologna | Mihajlovic | “L’arbitro ha rovinato la partita»

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese. Queste le sue parole raccolte da calciomercato.com. ARBITRO – «Undici contro undici abbiamo giocato molto meglio, se fosse andato tutto come sarebbe dovuto andare avremmo vinto, poi c’è stata l’espulsione e il pareggio alla fine è giusto, perché hanno creato tanto dopo il rosso. Peccato aver preso il gol nei minuti di recupero,ti va venire il latte a quelle parti là. Siamo la squadra più ammonita d’Europa, ma non abbiamo Couto oin squadra. All’87’ c’era un fallo netto di Becao da rosso, da secondo giallo, e non l’hanno ...

Bologna, 6 gennaio 2021 – Un punto a testa per Bologna e ... beffa Da Costa per il 2-2 finale. Mihajlovic conferma Barrow sulla linea dei trequartisti e lascia in panchina Vignato, nell'Udinese ...