Bollettino Coronavirus del 6 Gennaio 2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In data 6 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,93% (ieri +0,70%) con 2.201.945 contagiati totali, 1.556.356 dimissioni/guarigioni (+20.227) e 76.877 deceduti (+548); 568.712 infezioni in corso (-449). Elaborati 178.596 tamponi totali (ieri 135.106) con 75.719 casi testati (ieri 54.512); 20.331 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 11,38% (ieri 11,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 26,85% (ieri 28,21% – target 3%). Ricoverati con sintomi -221 (23.174); terapie intensive +2 (2.571) con 183 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.638; Lombardia 2.952; Lazio 2.007; Sicilia 1.692; Puglia 1.581; Emilia Romagna 1.576; Campania 1.366; Piemonte 1.163. In Lombardia curva +0,60% (ieri +0,27%) con 28.462 tamponi totali (ieri 12.790) e 8.833 casi testati (ieri 4.611); 2.952 positivi (target 1.000); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In data 6l’incremento nazionale dei casi è +0,93% (ieri +0,70%) con 2.201.945 contagiati totali, 1.556.356 dimissioni/guarigioni (+20.227) e 76.877 deceduti (+548); 568.712 infezioni in corso (-449). Elaborati 178.596 tamponi totali (ieri 135.106) con 75.719 casi testati (ieri 54.512); 20.331 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 11,38% (ieri 11,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 26,85% (ieri 28,21% – target 3%). Ricoverati con sintomi -221 (23.174); terapie intensive +2 (2.571) con 183 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.638; Lombardia 2.952; Lazio 2.007; Sicilia 1.692; Puglia 1.581; Emilia Romagna 1.576; Campania 1.366; Piemonte 1.163. In Lombardia curva +0,60% (ieri +0,27%) con 28.462 tamponi totali (ieri 12.790) e 8.833 casi testati (ieri 4.611); 2.952 positivi (target 1.000); rapporto ...

