Biden nuovo Presidente, assalto dei fan di Trump! Alta tensione – VIDEO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non si placano le polemiche e la tensione resta Alta in America, anche in occasione della ratifica della vittoria di Joe Biden. Come da attesa, parte l'assalto dei fan di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

valigiablu : Usa, oggi il nuovo Congresso ratifica il risultato delle elezioni e la vittoria di Biden: normalmente è un atto for… - lauraboldrini : Complimenti per la sua rielezione come speaker della Camera. Anche in questa occasione, @SpeakerPelosi saprà essere… - Globe1078 : Trump incendia gli Usa. Assalto a Capitol Hill, armi in aula. Sospesa la proclamazione nuovo presidente. Biden: «Mi… - AcciaioMario : RT @PsicheMKD: @borghi_claudio Certo, per paura che gli antifa si infiltrino ed assaltino il Campidiglio, meglio non manifestare il dissens… - Ctk_Matem : ???? #Biden sarà un nuovo #JohnFKennedy? -