(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La nomina ufficiale è attesa per il 7 gennaio, ma per i media americani è fatta: il presidente eletto Joehacome(nel governo americano è l’Attorney General).era stato nominato da Baracknelma si è scontrato con l’opposizione dei repubblicani, che gli hanno negato la conferma al Senato senza nemmeno concedergli un’audizione. Domanidovrebbe anche annunciare la nomina dell’ex consigliera per la Sicurezza nazionale Lisa Monaco come vice ministra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia_Notizie : Biden ha scelto il ministro della Giustizia: è Merrick Garland, che Obama nel 2016 voleva alla Corte Suprema - Noovyis : (Biden ha scelto il ministro della Giustizia: è Merrick Garland, che Obama nel 2016 voleva alla Corte Suprema) Pla… - aletapparini : L'Attorney General (ministro della giustizia) di Biden sarà quel Merrick Garland che nel 2016 Obama aveva scelto pe… - Elena82741896 : - paolofabbrinira : @red_mask9 @AlvisiConci anche gli americani erano per il trump, poi l'hanno conosciuto meglio, e hanno scelto Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Biden scelto

Il dem Raphael Warnock offre un altro pilastro al futuro presidente Biden grazie alla vittoria in Georgia. Stacey Abrams, leader dem in Georgia, ha celebrato il reverendo ...The Donald chiede al suo numero due di non ratificare la nomina e continua a sostenere la teoria dei brogli. Ma il vicepresidente non ha questo potere e violerebbe la costituzione ...