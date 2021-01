Biden | Attacco alla democrazia | Trump parli in tv e chieda la fine dell' assedio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Questa non è una protesta, è un’insurrezione. Le scene di caos non riflettono l’America”. Così il presidente eletto Joesull’dei supporter di Donalda Capitol Hill. “Le parole di un presidente contano. Possano ispirare per il bene ma nel peggiore dei casi possono anche ispirare cose negative. Faccio appello al presidente: deve andare adessotv nazionale, in questo momento, onorare il suo giuramento e difendere la Costituzione. E chiedere che questotermini adesso”. E ancora: “La nostraè sotto minaccia senza precedenti, mai visto nella storia moderna”, non abbiamo “mai visto nulla di simile”. I call on Presidentto go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution ...