Berlusconi “Recovery Plan occasione irripetibile” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Recovery Plan è davvero un'occasione irripetibile. Grazie all'Europa disporremo di 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto, per la ricostruzione post-covid: siamo di fronte al Piano Marshall del XXI secolo. Non è dato sapere come intenda utilizzarli il governo Conte, ammesso che il suo percorso continui, ma è lecito pensare che la strada scelta sia quella della spesa dispersiva e orientata al consenso. Noi ne proponiamo un'altra, opposta: quella di un grande progetto di rilancio del nostro Paese, con una particolare attenzione al Mezzogiorno”.E' quanto scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera al Sole 24 ore. “Il nostro piano si fonda su tre grandi riforme strutturali e propedeutiche al resto: riforma della pubblica amministrazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè davvero un'. Grazie all'Europa disporremo di 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto, per la ricostruzione post-covid: siamo di fronte al Piano Marshall del XXI secolo. Non è dato sapere come intenda utilizzarli il governo Conte, ammesso che il suo percorso continui, ma è lecito pensare che la strada scelta sia quella della spesa dispersiva e orientata al consenso. Noi ne proponiamo un'altra, opposta: quella di un grande progetto di rilancio del nostro Paese, con una particolare attenzione al Mezzogiorno”.E' quanto scrive il leader di Forza Italia Silvioin una lettera al Sole 24 ore. “Il nostro piano si fonda su tre grandi riforme strutturali e propedeutiche al resto: riforma della pubblica amministrazione, ...

berlusconi : Grazie all’Europa, disporremo del Recovery Plan: 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto per la r… - CorriereCitta : Berlusconi “Recovery Plan occasione irripetibile” - VerniereDi : @berlusconi Dopo aver verificato sulla sua pelle che bastardi ricattatori ci sono in UE e che tutto quello che fann… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Recovery Fund, Berlusconi: 'La strada de governo è dispersiva e orientata al consenso' #silvioberlusconi https://t.co… - msgelmini : RT @berlusconi: Grazie all’Europa, disporremo del Recovery Plan: 209 miliardi, dei quali 82 di sovvenzioni a fondo perduto per la ricostruz… -