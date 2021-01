Benvenuta nella Insinna l' ha detto davvero | la gaffe con la nuova campionessa Martina | gelo a L' Eredità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) "nostra famiglia". Flaviosaluta cosìde L', il seguitissimo quiz di Rai1 "orfano" del super-campione Massimo Cannoletta. Piccolo particolare:ha appena perso alla Ghigliottina l'opportunità di portarsi a casa quasi 24mila euro (non male come "premio d'ingresso"), e dunque i complimenti disono suonati a molti telespettatori sui social un po' beffardi, se non addirittura malauguranti per le prossime puntate. In ogni caso, si tratta del marchio di fabbrica di, solito commentare a modo suo, con battute talvolta surreali, quanto accade in studio. Non a caso, il conduttore Rai si è concesso una divagazione partenopea su una delle ...