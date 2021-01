Benevento, Sau: «Mi dispiace aver fatto perdere il Cagliari» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Marco Sau, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le dichiarazioni Marco Sau, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari. GOL DELL’EX – «Emozioni forti, era la prima volta per me qui senza pubblico. Poi ho fatto anche gol, dispiace aver fatto perdere il Cagliari. Noi guardiamo partita per partita, siamo una neo-promossa ma consapevoli della nostra forza: puntiamo il più in alto possibile. Esultanza? Sentimenti contrastanti, ma ormai i colori rossoblù sono il passato. dispiace per loro e per la loro situazione». Cagliari – «Penso sia stato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Marco Sau, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il: le dichiarazioni Marco Sau, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il. GOL DELL’EX – «Emozioni forti, era la prima volta per me qui senza pubblico. Poi hoanche gol,il. Noi guardiamo partita per partita, siamo una neo-promossa ma consapevoli della nostra forza: puntiamo il più in alto possibile. Esultanza? Sentimenti contrastanti, ma ormai i colori rossoblù sono il passato.per loro e per la loro situazione».– «Penso sia stato ...

ilvaglio1 : Il Benevento squadra rivelazione della Serie A sbanca anche Cagliari (1-2) #beneventocalcio #seriea #cagliari… - Noovyis : (Benevento, un altro colpo con Sau e Tuia. Di Francesco in caduta libera) Playhitmusic - - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Super #Benevento in #Sardegna: rimonta il #Cagliari in 3', gol di Tuia e l'ex #Sau #SerieA #CagliariBenevento 1-2 https://… - Napoligiangy : Benevento che colpo a Cagliari. Sau e Tuia regalano la vittoria alla Strega - ottopagine : Benevento, Sau: 'Tre punti che valgono doppio' #Benevento -