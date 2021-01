Benevento, Sau: “Gol importante per nostra vittoria ma da ex del Cagliari mi dispiace aver segnato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un gol alla sua ex squadra. Partita speciale per Marco Sau che oggi con la maglia del Benevento ha fatto una rete al Cagliari senza esultare. Ai microfoni di Sky il commento del calciatore giallorosso: "Gara da emozioni forti perchè è stata la prima volta qui a Cagliari da avversario. Ho fatto gol e mi dispiace ma era importante per noi che abbiamo vinto in trasferta. Sono sentimenti contrastanti ma il Cagliari fa parte del passato e mi dispiace per la loro situazione. Lasciare Cagliari? E’ stato giusto cambiare aria anche se qui ho scritto belle pagine e momenti felici che restano nel mio cuore. In classifica siamo messi bene ma siamo consapevoli della nostra forza e puntiamo più in alto possibile. Non abbiamo nessun timore e ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un gol alla sua ex squadra. Partita speciale per Marco Sau che oggi con la maglia delha fatto una rete alsenza esultare. Ai microfoni di Sky il commento del calciatore giallorosso: "Gara da emozioni forti perchè è stata la prima volta qui ada avversario. Ho fatto gol e mima eraper noi che abbiamo vinto in trasferta. Sono sentimenti contrastanti ma ilfa parte del passato e miper la loro situazione. Lasciare? E’ stato giusto cambiare aria anche se qui ho scritto belle pagine e momenti felici che restano nel mio cuore. In classifica siamo messi bene ma siamo consapevoli dellaforza e puntiamo più in alto possibile. Non abbiamo nessun timore e ...

