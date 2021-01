«Bel momento per l’Atalanta» Gasperini: testa sul Campionato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «Siamo sicuramente in un bel momento e soffriamo sicuramente molto meno». Parole di mister Gasperini dopo il 3-0 contro il Parma. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) «Siamo sicuramente in un bele soffriamo sicuramente molto meno». Parole di misterdopo il 3-0 contro il Parma.

forza_lotta : @Coccimari Ti è tornato in mente quel bel momento là vissuto con lui. Passa presto - Alessan67153720 : Un bel momento di adorazione del #Bambino dedicato ai più piccoli, interpretando uno dei #ReMagi. #Epifania #Cerano - mammamij : ci stavo pensando da un bel po' di tempo e credo che sia arrivato il momento di disinstallare twitter. questo socia… - Valezz9 : @Night_Flyer_ Escalante mi piace davvero tanto! È un bel giocatore! E concordo, in questo momento è molto più in forma di Leiva???????? - tonino19542 : Grande Inter, un bel regalino nel momento peggiore FORZA MILAN -