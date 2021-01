Befana ultimo giorno in zona rossa, da domani riaprono bar e ristoranti: le regole e i divieti in attesa delle nuove fasce (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ancora un giorno in zona rossa per tutta l’Italia in questo 6 gennaio 2021. Una Befana che almeno per le date a stretto giro sarà vigilia di un ritorno ai colori più tenui, secondo quanto deciso dal primo decreto Covid di gennaio del governo in vigore da domani fino al 15 gennaio. Se la giornata di oggi seguirà le regole anti Covid della zona rossa, le stesse che hanno riguardato gran parte delle festività natalizie, da domani dunque il Paese passerà in zona gialla, con un’alternanza in arancione per i giorni che seguiranno. Fino poi alla definizione per l’11 gennaio delle nuove fasce di colore e di livelli di rischio, da riservare alle Regioni in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ancora uninper tutta l’Italia in questo 6 gennaio 2021. Unache almeno per le date a stretto giro sarà vigilia di un ritorno ai colori più tenui, secondo quanto deciso dal primo decreto Covid di gennaio del governo in vigore dafino al 15 gennaio. Se la giornata di oggi seguirà leanti Covid della, le stesse che hanno riguardato gran partefestività natalizie, dadunque il Paese passerà ingialla, con un’alternanza in arancione per i giorni che seguiranno. Fino poi alla definizione per l’11 gennaiodi colore e di livelli di rischio, da riservare alle Regioni in ...

rvindrophs : oggi ultimo giorno di vacanze, devo studiare un sacco e non mi hanno nemmeno fatto la calza della befana io delusa - Alfo_signorini : Oggi è #6gennaio, quando ero piccolo era bellissimo perché nonostante fosse l'ultimo giorno di vacanze, sapevamo ch… - guastellae : RT @strafui: @SalaLettura La befana che, “come sapeva ogni bimbo romano, viveva in via della Padella, precisamente su un tetto del palazzo… - gighea : RT @strafui: @SalaLettura La befana che, “come sapeva ogni bimbo romano, viveva in via della Padella, precisamente su un tetto del palazzo… - Belzebu6663 : Oggi è l'ultimo giorno di pioggia del mese. Ed io che stavo già raccogliendo 3 animali per specie : maschio, femmin… -