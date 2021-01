Befana in zona rossa, da domani zona gialla “rinforzata”. Divieto di spostamento tra regioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – Befana in zona rossa, da domani due giorni in zona gialla “rinforzata”, con il Divieto di spostamento tra regioni. Con l’Epifania finisce il lockdown natalizio imposto dal governo per contenere i contagi. Gli italiani escono da dieci giorni in zona rossa e, dopo i due giorni “d’aria” di domani e dopodomani, si ritroveranno in zona arancione per il fine settimana. Restano sempre e comunque in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, al chiuso e all’aperto, il rispetto della distanza di sicurezza e il Divieto assoluto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen –in, dadue giorni in”, con ilditra. Con l’Epifania finisce il lockdown natalizio imposto dal governo per contenere i contagi. Gli italiani escono da dieci giorni ine, dopo i due giorni “d’aria” die dopo, si ritroveranno inarancione per il fine settimana. Restano sempre e comunque in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, al chiuso e all’aperto, il rispetto della distanza di sicurezza e ilassoluto di ...

