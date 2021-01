Beccato senza pantaloni durante un’intervista da casa, imbarazzo per sindaco belga (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il sindaco di Antwerp, Bart de Wever, è stato Beccato senza pantaloni durante l’intervista concessa in diretta a Radio 2. Probabilmente il povero Bart de Wever, sindaco della città belga Antwerp e leader del partito Nuova Alleanza Fiamminga, era convinto che avendo posizionato la webcam ad altezza viso nessuno potesse notare che non stava indossando i pantaloni, ma così non è stato. Il sindaco era stato invitato alla trasmissione di Radio 2 per parlare delle celebrazioni per il nuovo anno e dei buoni propositi per questo 2021 in qualità di sindaco e di leader politico. Si trattava insomma di un’intervista tranquilla, durante la quale nulla sarebbe potuto andare storto. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ildi Antwerp, Bart de Wever, è statol’intervista concessa in diretta a Radio 2. Probabilmente il povero Bart de Wever,della cittàAntwerp e leader del partito Nuova Alleanza Fiamminga, era convinto che avendo posizionato la webcam ad altezza viso nessuno potesse notare che non stava indossando i, ma così non è stato. Ilera stato invitato alla trasmissione di Radio 2 per parlare delle celebrazioni per il nuovo anno e dei buoni propositi per questo 2021 in qualità die di leader politico. Si trattava insomma ditranquilla,la quale nulla sarebbe potuto andare storto. ...

Lotus3Patrizia3 : RT @DilettaVerdi1: @gaiafig @GiuliaSalemi93 Giulia ha beccato il 56%, è ben protetta. Salviamo #MTR che poveraccia sta sempre in nomination… - blackmo56290466 : RT @DilettaVerdi1: @gaiafig @GiuliaSalemi93 Giulia ha beccato il 56%, è ben protetta. Salviamo #MTR che poveraccia sta sempre in nomination… - DilettaVerdi1 : @gaiafig @GiuliaSalemi93 Giulia ha beccato il 56%, è ben protetta. Salviamo #MTR che poveraccia sta sempre in nomin… - parabatears : Cmq io sono scesa a farmi una passeggiata senza n’euro volevo un caffè e stavo appesa e poi rivelazione ho beccato… - ilkalulu : @Andrea126_ Poi in tutta la mia vita ho beccato due volte un controllore, una a Milano sul tram ed ero senza biglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Beccato senza Beccato senza pantaloni durante un’intervista da casa, imbarazzo per sindaco belga Periodico Italiano VENEZIA Un alunno si becca il coronavirus? Tutti i suoi compagni a

LE REGOLEVENEZIA Un alunno si becca il coronavirus? Tutti i suoi compagni a casa, senza neanche più fare il tampone di controllo. Il test, semmai, verrà fatto al termine della quarantena, ...

Beccato mentre cede la droga: un arresto della polizia

Intervento della polizia nel corso di attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti ...

LE REGOLEVENEZIA Un alunno si becca il coronavirus? Tutti i suoi compagni a casa, senza neanche più fare il tampone di controllo. Il test, semmai, verrà fatto al termine della quarantena, ...Intervento della polizia nel corso di attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti ...