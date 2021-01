Beautiful e Il segreto | anticipazioni oggi 6 gennaio

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)e trame di, e Ildi, 62021: Zoe cade nella trappola tesa da Thomas, che la vuole coinvolgere nel suo piano per sbarazzarsi di Brooke e anche di Hope. Donna Francisca Montenegro è molto preoccupata: le condizioni di salute di Tristan peggiorano sempre più e lei si sente impotente: non sa cosa fare per salvare la vita a suo figlio.Articolo completo: dal blog SoloDonna