Beautiful, anticipazioni 8 gennaio: Thomas potrebbe perdere il figlio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Beautiful la vicenda legata alla custodia del piccolo Douglas sarà il tema dominante delle prossime puntate. Nel dettaglio, nell’episodio in onda venerdì 8 gennaio, vedremo che Liam, dopo aver saputo dell’intenzione e di Hope di adottare il figlio di Thomas, sarà perplesso. Brooke avrà già fatto preparare i documenti per togliere la custodia del bambino a Thomas, il quale non tarderà a venire a sapere del piano ordito dall’odiata matrigna. Beautiful, trama 8 gennaio: Hope e Brooke contro Thomas Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, abbiamo assistito allo scontro tra Steffy e Hope, con quest’ultima che si sarà mostrata molto gelosa del rapporto tra Liam e la sorellastra. Nel mezzo, proprio il giovane Spencer che nella ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inla vicenda legata alla custodia del piccolo Douglas sarà il tema dominante delle prossime puntate. Nel dettaglio, nell’episodio in onda venerdì 8, vedremo che Liam, dopo aver saputo dell’intenzione e di Hope di adottare ildi, sarà perplesso. Brooke avrà già fatto preparare i documenti per togliere la custodia del bambino a, il quale non tarderà a venire a sapere del piano ordito dall’odiata matrigna., trama 8: Hope e Brooke controNel corso delle ultime puntate di, abbiamo assistito allo scontro tra Steffy e Hope, con quest’ultima che si sarà mostrata molto gelosa del rapporto tra Liam e la sorellastra. Nel mezzo, proprio il giovane Spencer che nella ...

