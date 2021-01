Beatrice Zott | 19 anni | si prenderà cura delle capre di Agitu Ideo Gudeta | “Voglio che siano ancora felici”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021), 19, sidiSi chiamala pastora 19enne della valle dei Mocheni che sidi, la 42enne etiope uccisa da un dipendente dalla sua azienda il 29 dicembre scorso in Trentino Alto Adige.ha accettato di prendersidell’eredità diperché ha già una lunga esperienza in fatto di gregge, e coltiva il sogno di farne il suo mestiere. “Sono dueche ho deciso di fare questo ...

Beatrice Zott, una ragazza di 20 anni di Pergine Valsugana in provincia di Trento, ha deciso di occuparsi delle 80 capre che appartenevano a Agitu Ideo Gudeta, l’imprenditrice etiope che viveva in Tre ...La speranza ora è in una ragazza di 19 anni che abita nella valle, ama le caprette e aveva un'amicizia di famiglia con Agitu. Beatrice Zott ha il volto pulito e volitivo della sua età, è una pastora d ...