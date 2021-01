Basket, Champions League: Tenerife travolge la Dinamo Sassari e ipoteca il primo posto nel girone (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una gragnuola di canestri si abbatte sulla Dinamo Sassari nella quinta giornata di Basketball Champions League 2020-2021. A scatenarla è l’Iberostar Tenerife, che vince con un larghissimo 115-85 per assicurarsi il primo posto nel girone A, ribaltando il -19 dell’andata. Il gioco offensivo dei padroni di casa non viene quasi mai capito dagli uomini di Gianmarco Pozzecco, mai davvero vicini a cambiare le sorti del match. Sette gli uomini in doppia cifra per coach Txus Vidorreta, con due ex italiani protagonisti, Giorgi Shermadini (19 punti) e Bruno Fitipaldo (16, gli stessi di Tyler Cavanaugh e Fran Guerra). Non bastano agli ospiti i 24 di Miro Bilan. Per Tenerife terza più importante prestazione offensiva dell’ancor ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una gragnuola di canestri si abbatte sullanella quinta giornata diball2020-2021. A scatenarla è l’Iberostar, che vince con un larghissimo 115-85 per assicurarsi ilnelA, ribaltando il -19 dell’andata. Il gioco offensivo dei padroni di casa non viene quasi mai capito dagli uomini di Gianmarco Pozzecco, mai davvero vicini a cambiare le sorti del match. Sette gli uomini in doppia cifra per coach Txus Vidorreta, con due ex italiani protagonisti, Giorgi Shermadini (19 punti) e Bruno Fitipaldo (16, gli stessi di Tyler Cavanaugh e Fran Guerra). Non bastano agli ospiti i 24 di Miro Bilan. Perterza più importante prestazione offensiva dell’ancor ...

Tenerife domina il Banco di Sardegna Sassari e vince con il punteggio di 115-85 nel match della quinta giornata del girone A di FIBA Champions League 2020/2021. Un risultato che costringerà la squadra ...

Senza Happ, Aradori, Saunders, Fantinelli e Mancinelli, infortunati e rimasti a Bologna, la sconfitta della squadra di Luca Dalmonte in Turchia complica il cammino in Champions ...

Senza Happ, Aradori, Saunders, Fantinelli e Mancinelli, infortunati e rimasti a Bologna, la sconfitta della squadra di Luca Dalmonte in Turchia complica il cammino in Champions ...