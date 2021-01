Basket, Champions League: Tenerife-Sassari 115-85 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tenerife-Sassari 115-85 Sassari non trova l'impresa nelle Canarie e rimanda alla trasferta turca con il Galatasaray, la possibilità di ottenere il pass per le Top16 di Champions. In casa di Tenerife ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021)115-85non trova l'impresa nelle Canarie e rimanda alla trasferta turca con il Galatasaray, la possibilità di ottenere il pass per le Top16 di. In casa di...

Tenerife domina il Banco di Sardegna Sassari e vince con il punteggio di 115-85 nel match della quinta giornata del girone A di FIBA Champions League 2020/2021. Un risultato che costringerà la squadra ...

Pinar Karsiyaka - Fortitudo Bologna 80-69, gli highlights

Senza Happ, Aradori, Saunders, Fantinelli e Mancinelli, infortunati e rimasti a Bologna, la sconfitta della squadra di Luca Dalmonte in Turchia complica il cammino in Champions ...

