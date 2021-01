Ballottaggio in Georgia, sfida per controllo del Senato in Usa. Repubblicani in largo vantaggio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cresce l'attesa dell'esito delle elezioni di Ballottaggio al Senato in Georgia, dove si vota per rinnovare due seggi del Senato che potrebbero consegnare ai democratici il controllo del Congresso, oppure dare ai Repubblicani un importante strumento di opposizione. Intanto, con l'1% dei voti scrutinati i due Senatori uscenti David Perdue e Kelly Loeffler partono con un larghissimo vantaggio sugli sfidanti dem Jon Ossoff e Raphael Warnock: rispettivamente 68,8% a 31,2% e 69,8% a 30,2%. Secondo un sondaggio della Edison Research circa meta' degli elettori di oggi in novembre ha votato per Donald Trump e meta' per Joe Biden. Gli elettori si dividono inoltre equamente di fronte alla domanda se a controllate il Senato ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cresce l'attesa dell'esito delle elezioni dialin, dove si vota per rinnovare due seggi delche potrebbero consegnare ai democratici ildel Congresso, oppure dare aiun importante strumento di opposizione. Intanto, con l'1% dei voti scrutinati i dueri uscenti David Perdue e Kelly Loeffler partono con un larghissimosuglinti dem Jon Ossoff e Raphael Warnock: rispettivamente 68,8% a 31,2% e 69,8% a 30,2%. Secondo un sondaggio della Edison Research circa meta' degli elettori di oggi in novembre ha votato per Donald Trump e meta' per Joe Biden. Gli elettori si dividono inoltre equamente di fronte alla domanda se a controllate il...

