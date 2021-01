Aurora Ramazzotti duetta con un dj molto famoso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti aveva pubblicato un video sui social ed è scattato il duetto con un deejay italiano molto famoso, ecco di chi si tratta. Aurora è molto attiva sulle varie piattaforme social, soprattutto su Instagram, dove conta ormai due milioni di follower, ma essendo giovane e intraprendente non ha fatto fatica ad adattarsi anche ai Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.aveva pubblicato un video sui social ed è scattato il duetto con un deejay italiano, ecco di chi si tratta.attiva sulle varie piattaforme social, soprattutto su Instagram, dove conta ormai due milioni di follower, ma essendo giovane e intraprendente non ha fatto fatica ad adattarsi anche ai

__francesco_0 : ?????????????????? ECCOMI TORNATO! -'CHI VORRESTE AL GFVIP 6?' spiegando il motivo rispondendo se vi va #TZVIP #SOVIP… - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - mrpolanthy : Tommaso quando è entrata Sonia si vedeva proprio che non le piaceva e non poteva essere per qualche outfit venuto m… - callitwhatulike : @sofxniall Mi ricordi un botto aurora ramazzotti, comunque 15 - Laura37529689 : RT @LaviniaVentanni: Grande Fratello, è rimasta solo una persona da far entrare là dentro per Tommaso e quella persona si chiama Aurora Ram… -