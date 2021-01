Attenzione al complotto Twitter #ItalyDidIt che mette insieme assurde teorie sulle elezioni Usa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nemmeno nei film di spionaggio più temerari ci si è spinti a tanto per il complotto elezioni Usa. Eppure, su Twitter un grande movimento – alimentato, ad esempio, dall’account @BlueSky Report – ha fatto salire tra le tendenze l’hashtag #ItalyDidIt, che accompagna una storia assurda su un presunto complotto portato a compimento presso l’ambasciata americana di via Veneto a Roma per truccare i dati delle elezioni americane nella nottata tra il 3 e il 4 novembre 2020. Una storia che non si basa su nessuna prova documentale se non sulle dichiarazioni di un sedicente ex agente della CIA Bradley Johnson. LEGGI ANCHE > Trump accusa il Ny Times di fake news perché ha detto che Pence non può bloccare l’elezione di Joe Biden complotto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nemmeno nei film di spionaggio più temerari ci si è spinti a tanto per ilUsa. Eppure, suun grande movimento – alimentato, ad esempio, dall’account @BlueSky Report – ha fatto salire tra le tendenze l’hashtag, che accompagna una storia assurda su un presuntoportato a compimento presso l’ambasciata americana di via Veneto a Roma per truccare i dati delleamericane nella nottata tra il 3 e il 4 novembre 2020. Una storia che non si basa su nessuna prova documentale se nondichiarazioni di un sedicente ex agente della CIA Bradley Johnson. LEGGI ANCHE > Trump accusa il Ny Times di fake news perché ha detto che Pence non può bloccare l’elezione di Joe Biden...

sanacore_ : @MajestyCatsy è tutto un complotto per cercare nuovi adepti, attenzione!!!111!!11 - generacomplotti : RT @gabriella_roux: «Proporre che qualcosa di sfortunato sia accaduto durante un esperimento scientifico a Wuhan non è una teoria del compl… - gabriella_roux : «Proporre che qualcosa di sfortunato sia accaduto durante un esperimento scientifico a Wuhan non è una teoria del c… - arrigo_caterina : RT @ProfCampagna: Nel prossimo decennio i sociologi avranno tante dinamiche da sviscerare. Leggerò con attenzione, quando proporranno le lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione complotto Fukuyama: "Non è detto che perderemo la battaglia con la Cina" La Repubblica Jack Ma di Alibaba non compare in pubblico da due mesi, ma attenzione al complottismo

Il magnate, di solito, prende una pausa prima del capodanno cinese e non ama esporsi quando la sua azienda non attraversa un buon momento ...

La teoria tabùL’ipotesi che il virus sia un errore di laboratorio cinese

Nell’ultimo numero del New York Magazine il saggista Nicholson Baker ha analizzato la possibile origine della SARS-CoV-2 e i rischi della ricerca scientifica che in questi anni ha creato numerosi cepp ...

Il magnate, di solito, prende una pausa prima del capodanno cinese e non ama esporsi quando la sua azienda non attraversa un buon momento ...Nell’ultimo numero del New York Magazine il saggista Nicholson Baker ha analizzato la possibile origine della SARS-CoV-2 e i rischi della ricerca scientifica che in questi anni ha creato numerosi cepp ...