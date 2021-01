Atalanta-Parma, Liverani: “Esonero? Saranno fatte valutazioni, rispondo così. Tanti infortuni ci hanno penalizzato” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E' giusto che la società tiri le somme, vedremo come finirà.Queste le parole di Fabio Liverani, intervistato in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta subita contro l'Atalanta. Il tecnico della compagine crociata - all'ennesimo insuccesso stagionale - ha visto la sua squadra falcidiata dagli infortuni ed estremamente in difficoltà contro l’infermabile organico di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole anche in tal senso: “Questa è una stagione particolare le difficoltà post Covid sono state drammatiche e la stagione scorsa è stata logorante. Dispiace prendere gol facilmente e non per grandissimi demeriti. Abbiamo difficoltà numeriche e qualitative davanti: abbiamo recuperato Mihaila e dobbiamo recuperare Inglese, né lui né Cornelius hanno una condizione ottimale. Perdere a Bergamo non ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E' giusto che la società tiri le somme, vedremo come finirà.Queste le parole di Fabio, intervistato in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta subita contro l'. Il tecnico della compagine crociata - all'ennesimo insuccesso stagionale - ha visto la sua squadra falcidiata daglied estremamente in difficoltà contro l’infermabile organico di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole anche in tal senso: “Questa è una stagione particolare le difficoltà post Covid sono state drammatiche e la stagione scorsa è stata logorante. Dispiace prendere gol facilmente e non per grandissimi demeriti. Abbiamo difficoltà numeriche e qualitative davanti: abbiamo recuperato Mihaila e dobbiamo recuperare Inglese, né lui né Corneliusuna condizione ottimale. Perdere a Bergamo non ...

Il tecnico del Parma verso l'esonero dopo il ko contro l'Atalanta. Fabio Liverani è destinato all'esonero dopo la quarta sconfitta consecutiva del Parma. L'allenatore dei crociati non nasconde che la ...

