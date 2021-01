Atalanta-Parma, la diretta della partita (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella prima gara dell’anno l’Atalanta sfida il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il rotondo successo contro il Sassuolo solo tre giorni fa, gli uomini di Gasperini cercano un’altra vittoria per risalire in classifica. LE FORMAZIONI Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini. Parma (4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo; Hernani, Sohm, Cyprien; Kurtic; Karamoh, Inglese. All. Liverani. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella prima gara dell’anno l’sfida ilal Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il rotondo successo contro il Sassuolo solo tre giorni fa, gli uomini di Gasperini cercano un’altra vittoria per risalire in classifica. LE FORMAZIONI(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.(4-3-1-2): Sepe; Busi, Alves, Valenti, Gagliolo; Hernani, Sohm, Cyprien; Kurtic; Karamoh, Inglese. All. Liverani. L'articolo BergamoNews.

Avvicendamento colombiano nell'attacco dell'Atalanta, fuori Malinovskyi. Liverani sceglie Cyprien e Sohm, dentro anche Busi.

Il notiziario del Parma è un bollettino di guerra (infortunati), andare poi ad affrontare la corazzata-Atalanta avendo il morale sotto i tacchi vuol dire partire già battuti. E fin lì pazienza, perché ...

