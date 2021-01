Atalanta-Parma, Gasperini: “Il gruppo è unito, abbiamo un ritmo superiore. Zapata o Muriel? Rispondo così” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Siamo più coesi, le difficoltà ci scivolano addosso.Gian Piero Gasperini ha parlato così in seguito al successo casalingo ottenuto nel match di Serie A contro il Parma. Una vittoria per 3-0 che porta momentaneamente la compagine nerazzurra al quarto posto della classifica, avvicinandola pericolosamente al gruppo di testa guidato dal Milan.Ecco le parole di Gasperini in merito ad un'attenta analisi della prestazione dei suoi, colpevoli di non aver segnato tante reti nelle scorse giornate:"Era un po' un insieme di cose. Ora c'è un ritmo superiore. abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi la gara è scivolata via bene. Nella ripresa abbiamo gestito anche perché dobbiamo giocare sabato, però globalmente mi sembra una squadra matura, ha ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Siamo più coesi, le difficoltà ci scivolano addosso.Gian Pieroha parlatoin seguito al successo casalingo ottenuto nel match di Serie A contro il. Una vittoria per 3-0 che porta momentaneamente la compagine nerazzurra al quarto posto della classifica, avvicinandola pericolosamente aldi testa guidato dal Milan.Ecco le parole diin merito ad un'attenta analisi della prestazione dei suoi, colpevoli di non aver segnato tante reti nelle scorse giornate:"Era un po' un insieme di cose. Ora c'è unfatto bene nel primo tempo, poi la gara è scivolata via bene. Nella ripresagestito anche perché dobbiamo giocare sabato, però globalmente mi sembra una squadra matura, ha ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - leggoit : L'Atalanta non si ferma: 3-0 al Parma. Liverani al passo d'addio - JuanMa_TI : RT @FichajeGoleador: Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese Lazio 2-1 Fiorentina Crotone 1-3 AS Roma Sampdoria 2-1 Inter Atalanta 3-0 P… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Parma Atalanta-Parma, la diretta della partita BergamoNews.it Visualizza la copertura completa su Google News Gasperini: "Non avrei mai giocato in questa Atalanta"

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: “Stiamo bene. Affrontiamo le partite con la testa giusta e con la voglia di essere protagonisti che ci er ...

Serie C, le ufficialità di oggi: Imolese, arriva Piovanello dal Padova

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: “Stiamo bene. Affrontiamo le partite con la testa giusta e con la voglia di essere protagonisti che ci er ...Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..