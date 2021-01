Atalanta-Parma (6 gennaio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Gasperini sceglie Muriel accanto a Pessina e Ilicic (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la terza stagione consecutiva l’Atalanta ha segnato cinque gol nella prima gara del nuovo anno solare e il 5-1 contro il Sassuolo ha permesso alla squadra di Gasperini di riprendere la rotta verso la Champions League con 25 punti e la gara da recuperare contro l’Udinese. Problemi opposti per il Parma che dopo la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la terza stagione consecutiva l’ha segnato cinque gol nella prima gara del nuovo anno solare e il 5-1 contro il Sassuolo ha permesso alla squadra didi riprendere la rotta verso la Champions League con 25 punti e la gara da recuperare contro l’Udinese. Problemi opposti per ilche dopo la InfoBetting: Scommesse Sportive e

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - Pippo44485477 : - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: out Zapata - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Parma Le probabili formazioni di Atalanta-Parma: Pessina inamovibile tra le linee TUTTO mercato WEB Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali

Avvicendamento colombiano nell'attacco dell'Atalanta, fuori Malinovskyi. Liverani sceglie Cyprien e Sohm, dentro anche Busi.

Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: in attacco Muriel e Inglese dal 1'

Tutto pronto per Atalanta-Parma, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 16^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Atalanta-Parma, sfida valida per la 16^ gi ...

Avvicendamento colombiano nell'attacco dell'Atalanta, fuori Malinovskyi. Liverani sceglie Cyprien e Sohm, dentro anche Busi.Tutto pronto per Atalanta-Parma, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 16^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Atalanta-Parma, sfida valida per la 16^ gi ...